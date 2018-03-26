Пропавшими без вести при пожаре в ТЦ в Кемерово остаются 16 человек

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Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что пропавшими без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово числятся 16 человек, передает РИА «Новости».

«Шестьдесят четыре, 48 погибших. Остается 16 человек пропавших без вести, согласно заявлениям родственников», — сказал Пучков.

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По последним данным, число жертв пожара в Кемерово возросло до 48.

Власти Кузбасса выплатят по 1 млн руб. семьям погибших в результате пожара.