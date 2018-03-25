Увеличилось число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово

__is_photorep_included11695153: 1

Пять человек погибли, 30 госпитализированы в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Следственного комитета.

«По уточненной на данный момент информации, пять человек погибли, из них три женщины, один ребенок и один мужчина. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализировано», — говорится в сообщении.

Реклама

Следствие обращается ко всем пострадавшим и очевидцам происшествия, которые обладают информацией о пожаре, с просьбой связаться со следственным управление СК России по Кемеровской области.

Ранее глава МЧС предупредил о риске взрывов при пожаре в ТЦ в Кемерово.