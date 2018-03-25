Синоптики назвали дату начала климатической весны в Москве

Климатическая весна придет в Москву 3 апреля, передает РИА «Новости» заявление специалиста погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца.

«До конца марта мы еще остаемся в холоде — ночью от -5°С до -10°С, днем около нуля. Начиная с 3 апреля, с опозданием ровно на неделю, в столицу придет климатическая весна — мощное потепление, которое к Пасхе, к Благовещению приведет к очень высоким температурным показателям», — сказал он.

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Тишковец рассказал, что снег растает в Москве к 15-17 апреля.

Ранее в Московском планетарии назвали дату наступления астрономической весны.