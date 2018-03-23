В резиденции Путина погасят свет в «Час Земли»

Внешнее освещение резиденции президента России в Кремле отключат с 20.30 до 21.30 в рамках экологической акции «Час Земли», сообщает РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-службе пресс-службе комплекса городского хозяйства, всего внешнюю подсветку отключат на 1,9 тыс зданий.

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«Комплекс городского хозяйства Москвы поддержит международную акцию «Час Земли», проводимую департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы совместно с Всемирным фондом дикой природы, и в знак внимания к вопросам экологии отключит подсветку на более чем 1,9 тысячи зданиях и объектах», — говорится в сообщении.

«Час Земли» — глобальная экологическая акция, проводящаяся Всемирным фондом дикой природы (WWF) для привлечения внимания к климатическим проблемам. Участники акции в одно и то же время на час выключают в домах свет и электроприборах, а на крупных зданиях гасят внешнюю подсветку.