Противники сноса башни в Екатеринбурге залезли на нее и требуют референдума

В Екатеринбурге на недостроенную телебашню залезли противники ее сноса и парашютисты, которые таким образом требуют провести народный референдум по поводу дальнейшей судьбы сооружения, передает портал «E1».

Отмечается, что нескольким людям удалось рано утром пройти внутрь башни между обходами охраны. В настоящий момент у сооружения также находятся представители МЧС, полицейские и охранники.

Ранее сообщалось, что власти города приняли решение не достраивать телебашню, а построить на ее месте ледовый дворец.