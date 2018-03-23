Противники сноса башни в Екатеринбурге залезли на нее и требуют референдума
В Екатеринбурге на недостроенную телебашню залезли противники ее сноса и парашютисты, которые таким образом требуют провести народный референдум по поводу дальнейшей судьбы сооружения, передает портал «E1».
Отмечается, что нескольким людям удалось рано утром пройти внутрь башни между обходами охраны. В настоящий момент у сооружения также находятся представители МЧС, полицейские и охранники.
Ранее сообщалось, что власти города приняли решение не достраивать телебашню, а построить на ее месте ледовый дворец.