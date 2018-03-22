Под Иваново третьекласснице на голову упал кирпич

Ученица третьего класса госпитализирована в Ивановской области, после того, как ей на голову упал фрагмент кирпича. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

«По имеющейся информации, при входе ученицы 3-го класса в школу №4 города Шуи ей на голову упал фрагмент кирпичной кладки здания образовательного учреждения. Девочка с травмами госпитализирована в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.