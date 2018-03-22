Самолет из Москвы экстренно сел в Новосибирске из-за ЧП с пассажиром

Самолет летевший из Москвы во Владивосток, совершил посадку в Новосибирске для оказания медицинской помощи одному из пассажиров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Владивосток».

«По нашей информации, самолет сел в «Толмачево» для оказания медпомощи одному из пассажиров. Пока борт во Владивосток не вылетел», — заявил источник агентства.

Ранее сообщалось, что самолет китайской авиакомпании XiamenAir экстренно приземлился в аэропорту Магадана из-за самочувствия пассажира.