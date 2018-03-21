Замглавы Дальневосточного таможенного управления ФТС задержан за получение взяток

Замглавы Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергей Федоров задержан по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщается на сайте СК России.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации во взаимодействии с Управлением «К» СЭБ ФСБ России и УФСБ России по Приморскому краю задержан первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергей Федоров. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России)», — говорится в заявлении ведомства.

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Отмечается, что Федорова подозревают в систематическом получении взяток на сумму 6 млн руб. и $150 тыс. за общее покровительство коммерческой деятельности компании ЗАО «Дальзавод-Терминал».

Ранее генерал-майор полиции в отставке Виктор Трутнев, который раньше возглавлял Московский уголовный розыск (МУР), был арестован по подозрению в посредничестве во взяточничестве.