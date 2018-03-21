Очевидцы рассказали подробности стрельбы в курганской школе

По предварительным данным, стрельба в одной из школ курганского города Шадринска была организована двумя девочками-подростками, передает «Пятый канал».

Как рассказали очевидцы, перед тем, как открыть огонь из пневматического пистолета, 13-летняя девочка со своей подругой заперли одноклассников в кабинете, чтобы они не смогли выбежать.

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Инцидент произошел во время урока географии, когда учитель вышел из класса, чтобы проводить другого ребенка к врачу. Услышав шум, преподаватель вернулся, выломал дверь и отобрал оружие у подростков.

Ранее сообщалось, что причиной стрельбы в школе города Шадринска Курганской области могла стать ссора между одноклассниками. Синяки и ссадины получили семь учащихся.