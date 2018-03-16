В аварии с подъемником в Грузии пострадали четверо россиян

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В результате аварии с горнолыжным подъемником в грузинском Гудаури пострадали четверо россиян. Об этом сообщает Ростуризм со ссылкой на информацию Департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.

«Среди пострадавших есть четверо россиян. Они получили легкие ушибы и ссадины, помощь им была оказана на месте. В настоящее время их жизням ничего не угрожает,», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в результате аварии пострадали более 10 человек. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Причиной аварии стало отключение питания из-за падения напряжения, что привело к нарушению работы подъемника.