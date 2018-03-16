Названа сумма ущерба после ограбления ювелирного в Москве

Неизвестные ограбили ювелирный магазин на Ленинградском проспекте на севере Москвы на сумму более 10 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«На Ленинградском проспекте был совершен налет на ювелирный магазин. Налетчики вошли и разбили витрины, похитив ювелирные изделия. Сумма похищенного, по предварительным данным, составила более 10 млн рублей, но подсчет ценностей пока еще ведется», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что неизвестные, угрожая сотруднику магазина похожим на оружие предметом, разбили витрину и похитили ювелирные изделия.

В городе был объявлен план «перехват» с целью розыска преступников.