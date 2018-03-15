В посольстве Британии рассказали о порядке выдачи виз россиянам

В посольстве Великобритании в Москве заверили, что процесс выдачи рассмотрения документов на визы гражданам России не изменится. Об этом ведомство сообщило в твиттере.

«Мы получаем много запросов от граждан России о получении британских виз на фоне усилившихся политических разногласий между странами. Мы хотим официально подтвердить, что процесс подачи и рассмотрения виз для граждан России остается неизменным», — говорится в заявлении.

Ранее во Франции поддержали обвинения Москвы в причастности к отравлению экс-полковника Сергея Скрипаля и пообещали в ближайшее время объявить о мерах против России.