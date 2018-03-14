Генсек НАТО поддержал позицию Лондона в деле по Скрипалю

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время беседы с главой британского МИДа Борисом Джонсоном заявил, что поддерживает опасения Великобритании о «российском следе» в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Поговорив с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, глава МИД подчеркнул важность единства стран НАТО в противостоянии угрозе, которую представляет собой Россия не только для Великобритании, но и для наших союзников по НАТО», — сообщается на сайте.

Ранее сообщалось, что Джонсон призвал к «единому ответу» по Скрипалю. В российском МИДе все заявления о связи России с отравлением Скрипаля подвергли резкой критике.