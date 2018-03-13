Мэй и Макрон решили сообща реагировать на «агрессивное поведение» России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили «агрессивное поведение» России и пришли к выводу, что на него необходимо реагировать совместно с союзниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя офиса премьера Британии.

«Премьер-министр поговорила с президентом Франции Макроном и рассказала ему о последних новостях в связи с ситуацией вокруг инцидента в Солсбери 4 марта. Она рассказала о заключении, к которому пришло правительство, о том, что с высокой степенью вероятности Россия ответственна за действия против Сергея и Юлии Скрипалей», — говорится в сообщении.

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Представитель отметил, что на «агрессивное поведение» России важна общая реакция союзных стран.

Ранее сообщалось, что глава МВД Британии проведет экстренное совещание из-за отравления Скрипаля. В министерстве иностранных дел России заявление Мэй по Скрипалю назвали «цирковым шоу в британском парламенте».