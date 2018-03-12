Россиян предупредили о высоком риске таяния скотомогильников с сибирской язвой

Руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы России (WWF) Алексей Кокорин заявил о высоком риске таяния скотомогильников с сибирской язвой на территории Арктики и в Сибири, передает РИА «Новости».

«Надо понимать, что это долгосрочный процесс на весь XXI век. Все прогнозы говорят о том, что будет все более глубокое летнее протаивание вечной мерзлоты по всей полосе, начиная от Архангельской области до Якутии, Колымы и Южной Сибири», — сказал Кокорин.

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По его словам, опасное положения связано с вытаиванием подземного ледяного слоя, увеличением весеннего паводка и размягчением берегов из-за таяния вечной мерзлоты.

«Наши предки часто хоронили своих близких на высоких берегах рек, а сегодня подмытие берегов идет гораздо быстрее. Необязательно, что там кладбище с крестами — это могут быть почти незаметные могилы, таящие в себе опасность», — добавил Кокорин.

Ранее сообщалось, что в результате активного таяния льдов на арктическом побережье России из-за глобального потепления могут вскрыться старые скотомогильники с сибирской язвой.