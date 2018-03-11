Путин рассказал о «захваченном» за час до открытия Олимпиады в Сочи лайнере

Президент России Владимир Путин рассказал, как за час до открытия Олимпиады в 2014 году ему позвонили и сообщили о захвате турецкого самолета, который требовали направить в Сочи. Об этом он сказал в фильме Андрея Кондрашова, выложенном в «Одноклассниках».

По его словам, звонок поступил, когда глава государства и представители МОК ехали в автобусе на стадион «Фишт».

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«Где-то на середине пути адъютант мне передал телефон, позвонил один из руководителей оперативного штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр. И докладывает: захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул, захватчики самолета требуют посадки в Сочи», — рассказал Путин.

Глава государства отметил, что было принято решение действовать согласно плану, предусмотренному для такого развития событий, и сбить самолет.

«Раздался второй звонок, и тот же самый руководитель штаба по линии безопасности сказал, что это была пьяная выходка, самолет направляется в Турцию и скоро там садится», — добавил Путин.

На вопрос, что президент чувствовал между двумя звонками, он ответил, что лучше об этом не говорить.

Ранее Путин заявил, что причиной трагедии с подводной лодкой «Курск» стало плохое состояние российских ВС.