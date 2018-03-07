Медведев утвердил создание реестра уволенных за коррупцию

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил создание списка лиц, которые были уволены в связи с утратой доверия за коррупционное правонарушение, передает «Интерфакс».

В тексте положения оговаривается порядок включения в список сведений о лице, уволенном из-за коррупционного правонарушения, а также порядок исключения сведений из реестра.

Реклама

Исключение сведений о том или ином лице из реестра возможно в случае отмены акта о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия или по истечении пяти лет со дня принятия подобного акта.

Ранее сообщалось, что в России сумма взяток выросла почти в три раза за год.