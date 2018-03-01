В Минтруде опровергли информацию о возрождении вытрезвителей

В Министерстве труда и социальной защиты России опровергли появившуюся информацию о воссоздании системы вытрезвителей в стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Заявление директора Московского научно-практического центра наркологии, главного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна о том, что «вытрезвителями займется министерство труда и социальной защиты», не соответствует действительности», — говорится в заявлении ведомстве.

Ранее главный нарколог Минздрава Евгений Брюн пообещал скорое возрождение системы вытрезвителей в стране.