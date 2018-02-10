СМИ: в Венгрии начались «паспортные облавы» на украинцев-нелегалов

В Венгрии полицейские задержали чиновников, которые за деньги выдавали украинцам местные паспорта, а также самих покупателей. Об этом сообщает украинская газета «Вести».

По данным издания, задержание произошло 8 февраля в пограничном с Украиной венгерском селе Хайдудорога. Изготовление венгерского паспорта обходится в €5-10 тыс. В стоимость входит оформление фальшивых справок, а также урегулирование всех вопросов с консульством. Получить паспорт Венгрии можно и законно, но такая процедура занимает два-три месяца.

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«В последнее время все больше украинцев прописывают в приграничных селах, потом они получают поддельные паспорта. Когда об этом узнали в Будапеште, решили проводить рейды против обманщиков и венгров, которые им помогают за «благодарность»», — приводит издание слова венгерского журналиста Ласло Пинтера.

Ранее в Венгрии сотрудники правоохранительных органов задержали приземлившийся на территории страны легкомоторный самолет Ан-2, на котором 11 нелегалов незаконно пересекли украинско-венгерскую границу.