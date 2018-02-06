Москву пообещали очистить от снега за пять дней

Работники коммунальных служб устранят последствия сильного снегопада на улицах и дорогах Москвы за пять дней, передает агентство городских новостей «Москва».

Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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«Город будет очищен в течение пяти-шести дней. Это гораздо раньше установленных на данный момент нормативов. В первую очередь, мы очищаем проезжие части, тротуары, подходы к станциям метро и МЦК, подходы к больницам, поликлиникам, школам. Мы не привлекаем никаких сторонних сил: ни Минобороны, ни МЧС, город справляется своими силами», — сказал он.

Он отметил, что коммунальным службам предстоит вывезти с городских улиц еще 72 млн куб. м снега.

Ранее сообщалось, что в Москве за двое суток выпало 122% месячной нормы осадков.