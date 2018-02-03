Москвичей предупредили о резком похолодании

Мокрый снег и положительная температура в Москве сменятся снегом с метелью с резким похолоданием, передает РИА «Новости».

«Снега будет много, сегодня в кончающуюся субботу будет мокрый снег, а в начинающееся скоро воскресенье будет сильный снег с метелью, и похолодает», — сообщили в центре «Фобос».

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В воскресенье, 4 февраля, начнет понижаться и будет порядка -3°C -5°C, и затем продолжит снижение.

Ранее сообщалось, что снегопад в Москве стал рекордно мощным за всю историю метеонаблюдений.