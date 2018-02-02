Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в жилом доме на юго-востоке Москвы

Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в многоэтажном жилом доме юго-востоке Москвы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва в жилом доме по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 73, корп. 3. На место следуют кинологи и спасатели», — сказал источник.

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В результате инцидента были эвакуированы жильцы одного из подъездов дома.

Ранее в Москве проводилась проверка после поступления анонимных звонков с информацией о минировании зданий Госдумы, Москомархитектуры и шести столичных управ.