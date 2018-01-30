Собянин распорядился о расследовании после обрушения лесов в подземном переходе в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин написал о начале расследования обрушения строительных лесов в подземном переходе возле станции метро «Улица 1905 года» в своем твиттере.

«Строительные леса обрушились в переходе возле ст. метро «Улица 1905 года». Переход эксплуатирует «Гормост». Назначил служебное расследование. Пострадавшим оказывается помощь, угрозы для жизни нет. Тем не менее поручил контролировать лично руководителю департамента здравоохранения», — сообщил Собянин.

Ранее сообщалось, что при обрушении лесов на площади в 16 кв. м пострадали четыре человека.