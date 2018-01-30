В переходе станции «Улица 1905 года» обрушились строительные леса, есть пострадавшие

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В Москве в подземном переходе станции метро «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии обрушились строительные леса, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«По предварительным данным, пострадали четыре человека, у них нетяжелые травмы», — сказал источник.

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По данным агентства, леса обрушились на участке площадью в 16 кв.м. На месте происшествия работают экстренные службы, погибших нет.

Ранее в результате обрушения потолка на одной из станций метро Тбилиси пострадали семь человек.