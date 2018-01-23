В Турции почти сто человек задержали за посты в соцсетях о сирийской кампании

В Турции арестовали 91 человек за прошедшие сутки за «распространение террористической пропаганды» о наступлении в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным агентства, среди задержанных политики, журналисты и активисты.

Последние полицейские рейды были сконцентрированы на западной провинции Измир, но задержания за посты в соцсетях прошли по всей стране с момента начала операции «оливковая ветвь» в сирийском Африне.

Реклама

Среди задержанных – региональные главы про-курдской Демократической партии народов (HDP), второй по численности оппозиционной партии парламента, в городах Измир и Айдин. Анкара обвиняет ДПН в связях с Рабочей партией Курдистана (РКК), которая возглавяляет повстанческое движение на юго-востоке страны с 1984 года.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция в сирийском Африне была согласована с Москвой.