Прокурор обвинил главу СК по Москве в получении взятки

Прокуратура обвинила главу СК по Москве Александра Дрыманова в причастности к коррупционной схеме по освобождению из СИЗО «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянца), передает РИА «Новости».

Об этом прокурор заявил во время заседания по делу главы управления собственной безопасности СК Михаила Максименко.

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«В марте 2016 года Максименко был достоверно осведомлен, что руководитель ГСУСК Москвы Александр Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров и руководитель следственного управления по ЦАО ГСУСК Москвы Алексей Крамаренко за незаконное денежное вознаграждение, полученное при посредничестве от Смычковского, предприняли меры к решению вопроса об освобождении Кочуйкова из-под стражи путем переквалификации преступлений», — говорится в обвинительном заключении.

Ранее в СК России опровергли сообщения о допросе руководителя столичного главка ведомства Александра Дрыманова.