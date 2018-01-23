Суд арестовал напавшего на школу в Улан-Удэ

Октябрьский районный суд Улан-Удэ арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в нападении на школу в Улан-Удэ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Александру Поплавскую.

«Арест на два месяца, до 19 марта. На это время он будет находиться в СИЗО», — сказала Поплавская.

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По ее словам, подросток «вроде уже выписан из больницы».

Ранее сообщалось, что суд продлил срок задержания подростка до вторника, 23 января.

19 января подросток с топором совершил нападение на школу в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ. Он ранил учителя и несколько учеников, а также бросил коктейль Молотова. Пострадавшая при нападении учительница заявила, что мальчик мог напасть на школу из-за плохой оценки.