Пьяного британского пилота задержали за несколько минут до вылета

Пилот авиакомпании British Airways был задержан прямо на борту самолета, поскольку его заподозрили в употреблении алкоголя. Об этом сообщает Sky News.

Инцидент произошел 18 января. Самолет, направлявшийся из Гатвика в Маврикий, должен был вылететь в 20.20. Однако вылет самолета задержали, и спустя несколько минут на борт судна поднялись полицейские.

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Правоохранители задержали пилота. Его заподозрили в исполнении обязанностей «с превышением допустимого уровня алкоголя» в крови.

В итоге самолет вылетел с задержкой в два часа. В авиакомпании извинились перед пассажирами и сообщили, что сотрудничают с полицией.