Ульяновский губернатор призвал не отчислять курсантов после скандала с танцами

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов прокомментировал ситуации с курсантами Ульяновского института гражданской авиации имени Бугаева (УИГА), которые сняли видео с танцами в полуобнаженном виде в форме института. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Считаю, что увольнение точно не добавит им патриотизма и воспитания. Думаю, что у ветеранов училища, воспитателей и преподавателей найдётся немало аргументов, чтобы объяснить курсантам, что такое честь мундира и уважение к традициям», — написал Морозов.

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При этом он уточнил, что курсанты «должны понести наказание».

«Но наказание справедливое, соразмерное поступку. Наша задача — не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последствиях своих поступков. Парни должны понять: форма всегда накладывает дополнительную ответственность и определенные нормы поведения. Это мое внутреннее убеждение как человека, долгие годы носившего погоны», — добавил Морозов.

Он намерен провести встречу с родителями и самими курсантами.

В Сети уже попросили не отчислять ульяновских курсантов из-за эротического видео.

Ранее Морозов поручил создать специальную комиссию для проверки видеоролика, на котором курсанты института гражданской авиации в нижнем белье, форменных фуражках и сапогах танцуют в общежитии под песню Бенни Бенасси «Satisfaction».