В Кремле прокомментировали поножовщину в пермской школе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться итогов расследования инцидента в школе в Перми, в результате которого пострадали 15 человек, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Давайте дождемся точки зрения экспертов и не будем сейчас делать какие-то любительские рассуждения», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не нужно ли менять подходы к обеспечению безопасности в образовательных учреждениях после инцидента в пермской школе.

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Песков призвал дождаться расследования со стороны Росгвардии и МВД.

«Давайте сначала дадим Росгвардии и Министерству внутренних дел возможность разобраться с тем, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении, учитывая, что это внутренняя поножовщина между учениками. Это же не нападение на школу извне», — сказал Песков.

Ранее в СК по Пермскому краю рассказали подробности драки в школе.