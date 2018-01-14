Число отравившихся в кафе в Улан-Удэ увеличилось до 133 человек

В МВД Бурятии сообщили об увеличении числа отравившихся в кафе в Улан-Удэ до 133 человек, передает РИА «Новости».

«На 14 января обратились 133 человека, из них госпитализированы 64, 12 детей», — сообщили в МВД.

В ходе проверки кафе были выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, которые привели к загрязнению продукции возбудителем сальмонеллеза.

Ранее сообщалось, что число пострадавших после посещения кафе в Улан-Удэ увеличилось до 82.