Госдеп призвал власти Чечни освободить главу подразделения «Мемориала»

Госдепартамент США призвал власти Чечни освободить из-под ареста главу местного подразделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Тутиева, передает РИА «Новости».

«Мы обеспокоены новостями об аресте Тутиева. Это самое свежее из многих сообщений о нарушениях прав человека в Чечне. Мы призываем чеченские власти немедленно освободить Тутиева и позволить общественным организациям действовать свободно», — говорится в официальном сообщении Госдепа.

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В Госдепартаменте также выразили опасение «по поводу возможного плохого обращения с Тутиевым» и призвали обеспечить защиту его прав в соответствии с Конституцией России.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о задержании главы чеченского «Мемориала».