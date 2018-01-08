На Украине задержали подозреваемого в убийстве правозащитницы Ноздровской

Сотрудники полиции на Украине задержали подозреваемого в убийстве правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской в Киеве, передает «112 Украина».

«Мы подтверждаем, что объективно подозреваемый в совершении убийства Ирины Ноздровской задержан сотрудниками Нацполиции», – рассказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

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Подозреваемый, по словам Шкиряка, находится под стражей, суд изберет ему меру пресечения.

Ранее более 250 блогеров, журналистов и общественных активистов собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киева и потребовали найти убийц Ноздровской.

Она несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в село Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.