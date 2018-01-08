В результате пожара в жилом доме в Тюмени погиб человек

В результате сильного пожара в жилом доме в Тюмени погиб человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя МЧС.

Отмечается, что к моменту прибытия первых подразделений пожарных горел утеплитель на торце здания с первого по седьмой этаж.

«Общая площадь пожара составила около 1,5 тыс. кв.м.», — говорится в сообщении.

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Из здания эвакуировали 160 человек, спасатели сообщили о погибшем и пострадавшем.

«Сейчас был обход здания и в одной из квартир обнаружено тело», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время пожар ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в Тюмени загорелся фасад девятиэтажного жилого дома, в результате чего были эвакуированы более 130 человек.