В результате пожара в жилом доме в Тюмени погиб человек
В результате сильного пожара в жилом доме в Тюмени погиб человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя МЧС.
Отмечается, что к моменту прибытия первых подразделений пожарных горел утеплитель на торце здания с первого по седьмой этаж.
«Общая площадь пожара составила около 1,5 тыс. кв.м.», — говорится в сообщении.
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Из здания эвакуировали 160 человек, спасатели сообщили о погибшем и пострадавшем.
«Сейчас был обход здания и в одной из квартир обнаружено тело», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время пожар ликвидирован.
Ранее сообщалось, что в Тюмени загорелся фасад девятиэтажного жилого дома, в результате чего были эвакуированы более 130 человек.