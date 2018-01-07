Посольство России поблагодарило Госдеп за помощь в ситуации с рейсами «Аэрофлота»

Посольство России поблагодарило Госдепартамент США за помощь в ситуации вокруг рейсов «Аэрофлота», задержанных в аэропорту Вашингтона из-за непогоды. Об этом говорится в твиттере дипмиссии.

«Чтобы ускорить отправление рейсов «Аэрофлота», задержанных из-за метели, посольство запросило помощь Госдепартамента США. Мы благодарим коллег за готовность помочь и быстрое содействие», — говорится в сообщении.

Ранее задержанный в США из-за непогоды рейс «Аэрофлота» вылетел в Россию.