Задержанный в США из-за непогоды рейс «Аэрофлота» вылетел в Россию

Рейс авиакомпании «Аэрофлот», задержанный в аэропорту Вашингтона из-за неблагоприятных погодных условий, вылетел в Москву. Об этом сообщило российское посольство в США.

«Рейс компании «Аэрофлот» SU533 вылетел из Вашингтона в Москву. Рейс SU539 должен вылететь в течение часа. Счастливого Рождества!» — говорится в сообщении посольства в твиттере.

Ранее сообщалось, что компания Swissport International не подтвердила возможность обслуживания рейсов «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона из-за погодных условий в Нью-Йорке и возникшего в связи с этим транспортного коллапса.