Пожар произошел в общежитии Военной академии в Москве

В общежитии Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России произошел пожар, причиной которого стало возгорание проводки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

«7 января 2018 года в 00.00 часов произошло возгорание в одном из помещений на пятом этаже общежития Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Общая площадь пожара составила 4 м кв. Силами прибывших на место пожарных расчетов в 00.25 возгорание ликвидировано», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что причиной пожара стало замыкание электропроводки. В результате происшествия никто не пострадал.