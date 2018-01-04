Захарова назвала немыслимой высылку из Латвии российских журналистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова РИА Новости

Официальный представитель МИД России назвала немыслимыми для демократического общества действия Латвии по высылке российских журналистов. Заявление она опубликована на своей странице в фейсбуке.

«Призываем неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать адекватную оценку действиям Латвии, немыслимым для демократического общества», — заявила Захарова.

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По ее мнению, Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения.

«Совершенно очевидно, что латвийские власти при молчаливой поддержке Брюсселя преследуют цель полной зачистки информационного пространства страны от неугодных СМИ», — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что Латвия выдворила российскую журналистку.