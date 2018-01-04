Захарова назвала немыслимой высылку из Латвии российских журналистов

Официальный представитель МИД России назвала немыслимыми для демократического общества действия Латвии по высылке российских журналистов. Заявление она опубликована на своей странице в фейсбуке.

«Призываем неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать адекватную оценку действиям Латвии, немыслимым для демократического общества», — заявила Захарова.

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По ее мнению, Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения.

«Совершенно очевидно, что латвийские власти при молчаливой поддержке Брюсселя преследуют цель полной зачистки информационного пространства страны от неугодных СМИ», — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что Латвия выдворила российскую журналистку.