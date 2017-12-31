Путин подписал закон о приеме в дружинники

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок приема граждан в дружинники.

В частности, устанавливается, что дружинниками могут стать лица, которые в течение года до привлечения к внештатному сотрудничеству с полицией не привлекались в судебном порядке к административному наказанию за совершение умышленных административных правонарушений.

Реклама

В соответствии с документом, список городов, в которых можно будет вступить в дружинники, будет расширен за счет включения в него Севастополя.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о раздельном сборе мусора.