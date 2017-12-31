На Урале задержали «телефонных террористов» и раскрыли их мотивы

Двое подозреваемых в ложных сообщениях о минировании в Екатеринбурге были задержаны в Свердловской области, заявил официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых, передает РИА «Новости».

Задержанными оказались неработающий житель Екатеринбурга 1965 года рождения по фамилии Куршаков и житель Среднеуральска 1967 года рождения по фамилии Подойников.

Реклама

«Один при допросе в полиции пояснил, что хотел, таким образом, якобы проверить воспримут ли сотрудники ОВД его сообщение за реальную угрозу и станут ли проводить эвакуацию. Второй намеривался насолить многодетной семье, которая в его доме снимала одну из квартир, это обстоятельство его сильно раздражало», — рассказал Горелых.

По его словам, подозреваемые были установлены после очередной информационной атаки.

Ранее сообщалось об эвакуации крупнейших торговых центров Екатеринбурга.