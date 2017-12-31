Названа предварительная причина стрельбы возле Красной площади

Ревность рассматривается среди возможных причин стрельбы у бара в центре Москвы, в результате которой два человека попали в больницу с тяжелыми травмами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе опроса очевидцев оперативники выяснили, что причиной конфликта могла быть ревность. Стрелявший мужчина «не поделил» что-то с молодым человеком, который пришел в бар с девушкой», – сказал источник.

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Он добавил, что подозреваемого продолжают искать.

Ранее в экстренных службах Москвы рассказали, что два человека, раненные при стрельбе у бара в центре города, находятся в тяжелом состоянии.

Неизвестный открыл стрельбу в баре на Никольской улице в 300 метрах от Красной площади поздно вечером 30 декабря.