В Техасе полицейские застрелили шестилетнего ребенка
В американском штате Техам полиция застрелила шестилетнего ребенка, сообщает The Telegraph.
По данным издания, полицейские преследовали женщину по имени Аманда Джонс, которая попыталась скрыться в трейлере. Шериф сообщил, что женщина вышла на ступеньки и открыла огонь, после чего полиция стала стрелять в ответ.
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Одна из пуль прошла через стену фургона и задела ребенка, который скончался по пути в больницу.
Сотрудники полиции, участвовавшие в штурме, отстранены от работы, ведется расследование.
В сентябре в американском штате Джорджия полицейские застрелили 21-летнего студента Скаута Шульца после того, как он отказался бросить нож.