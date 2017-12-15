Стала известна цель задержанного в Петербурге сторонника ИГ

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга одобрил арест предполагаемого сторонника террористической организации «Исламское государство» Евгения Ефимова, который изготовил взрывчатку, чтобы взорвать Казанский собор, передает РИА «Новости».

«В процессе фигурант пояснил суду, что незаконно изготавливал взрывчатое вещество для того, чтобы 17 декабря 2017 года взорвать Казанский Собор», — сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

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Своим решением суд заключил Ефимова под стражу до 13 февраля 2018 года.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт с участием смертника в Петербурге.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.