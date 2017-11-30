СК начал проверку после прорыва теплотрассы на востоке Москвы

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Следственный Комитет начал проверку для установления ответственных за аварию на теплотрассе на востоке Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«Следователи установят лиц, ответственных за техническое состояние и обслуживание данного участка теплотрассы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

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По данным следователей, в результате аварии пострадали четыре человека.

Ранее в мэрии сообщили, что подача тепла на востоке Москвы полностью восстановлена.