В новостях Белоруссии показали допрос обвиняемого в шпионаже украинца в КГБ

Белорусские государственные телеканалы в вечернем эфире продемонстрировали видеозапись допроса в КГБ украинского журналиста Павла Шаройко, который обвиняется в шпионаже, передает РИА «Новости».

«В 2016 году еще при смене оперативного руководителя меня перевели из отдела, который занимался журналистами, работающими под прикрытием, в отдел, где работают дипломаты под прикрытием. С чем это было связано, мне до сих пор непонятно, предполагаю, что это делалось в преддверии приезда в Белоруссию на должность первого секретаря посольства Украины полковника Скворцова Игоря Васильевича», — сказал Шаройко.

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Также были показаны кадры задержания фигурантов дела о шпионаже сотрудниками специальных служб страны.

Ранее посол Украины назвал «чушью» заявление Минска об украинской агентурной сети.