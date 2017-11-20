Чиновников из Владивостока наказали после 350 ДТП в городе за сутки

Чиновников администрации Владивостока подвергли взысканиям после снегопада в городе, который привел к транспортному коллапсу, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную мэрию.

«По итогам заседания штаба по ликвидации последствий снегопада объявлены дисциплинарные взыскания директору МКУ «Содержание городских территорий», начальникам административно-территориальных управлений Фрунзенского, Первореченского, Первомайского и Ленинского районов, заместителю главы администрации-начальнику управления дорог и благоустройства», — говорится в сообщении.

Ранее из-за сильного снегопада город встал в 10-балльных пробках, за сутки в нем произошло около 350 ДТП.