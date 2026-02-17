Сосед порезал супружескую пару в Нижегородской области из-за споров о разделе земли

В Нижегородской области 65-летний сосед порезал супружескую пару из-за затяжного конфликта. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в городе Бор. По версии следствия, пьяный мужчина напал на 63-летнюю соседку во дворе и нанес ей ножевые ранения, а затем зашел в дом и несколько раз ударил ножом ее 64-летнего мужа. Оба супруга не выжили.

Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее несудимого подозреваемого. Отмечается, что у него с супругами был затяжной конфликт — соседи спорили из-за раздела земли.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

