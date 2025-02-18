18 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 18 февраля
- День транспортной полиции в России
18 февраля в России отмечается День органов внутренних дел на транспорте. Этот профессиональный праздник был установлен приказом министра внутренних дел РФ №81 от 8 февраля 2018 года. Дата выбрана в честь подписания 18 февраля 1919 года декрета ВЦИК «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны», который положил начало созданию специализированных подразделений по обеспечению правопорядка на транспорте. Сотрудники этого подразделения играют ключевую роль в обеспечении безопасности пассажиров и грузоперевозок на железнодорожном, водном и воздушном транспорте.
- День продовольственной и вещевой службы ВС РФ
Ежегодно 18 февраля в России отмечается День продовольственной и вещевой службы Вооруженных Сил. История этого праздника берет начало в Петровскую эпоху: 18 февраля 1700 года Петр I учредил должность генерал-провианта, ответственного за заготовку и распределение продовольствия для армии, в частности — хлебных запасов. Сегодня продовольственная и вещевая служба обеспечивает военнослужащих всем необходимым для несения службы, включая питание, обмундирование и снаряжение.
- День пельменей
18 февраля в России отмечается День пельменей — неофициальный праздник в честь одного из самых популярных блюд национальной кухни. Впервые его отметили в 2015 году в Ижевске, где считают, что Удмуртия — родина пельменей. По этой версии, именно из Удмуртии блюдо попало в Сибирь, где отлично прижилось и, вписавшись в местную кухню, начало распространяться под названием «сибирские пельмени». Отследить все пути и однозначно указать, где именно начали делать первые пельмени, довольно сложно. Как бы то ни было, традиция их лепки сегодня объединяет семьи и поколения по всей России, а День пельменя — отличный повод приготовить и отведать вкусное и сытное блюдо.
- День батарейки
Международный День батарейки отмечается 18 февраля в честь дня рождения итальянского ученого Алессандро Вольта, родившегося в этот день в 1745 году. В честь него назвали единицу измерения электрического напряжения — вольт. Его открытия легли в основу современных батарей и аккумуляторов. В 1800 году ученый продемонстрировал возможность преобразования химической энергии в электрическую, погрузив в кислотный раствор пластины из разных металлов — меди и цинка. Сегодня батарейки используются повсеместно, обеспечивая энергией множество портативных устройств, от часов до медицинского оборудования.
- День Плутона
18 февраля отмечается День Плутона — карликовой планеты, открытой американским астрономом Клайдом Томбо в 1930 году. Первоначально считавшийся девятой планетой Солнечной системы, Плутон утратил этот статус в 2006 году. Тогда Международный астрономический союз переквалифицировал его в разряд карликовых планет из-за несоответствия новому определению. Интерес к Плутону остается высоким, особенно после миссии New Horizons в 2015 году, которая передала детализированные снимки его поверхности и расширила представления о поясе Койпера.
- День, когда все понятно без слов
18 февраля также известен как День, когда все понятно без слов. Этот праздник подчеркивает значимость невербального общения, жестов и мимики в нашей жизни. В этот день люди обращают внимание на силу взглядов, улыбок и других невербальных сигналов, способных передать эмоции и мысли без слов.
Какие праздники отмечают 18 февраля в других странах
- День дипломатических работников в Туркмении. В Туркмении 18 февраля отмечается День дипломатических работников. Этот профессиональный праздник посвящен сотрудникам внешнеполитического ведомства, которые представляют интересы страны на международной арене, способствуют укреплению международных связей и защищают права граждан за рубежом.
- День демократии в Непале. 18 февраля в Непале отмечается День демократии — национальный праздник, символизирующий начало новой эпохи в истории страны. Он связан с падением династии Рана и возвращением на трон короля Трибхувана. 18 февраля 1951 года монарх вернулся в Непал, восстановив свою власть и положив конец многолетнему господству рода Рана. В честь этого события дата была официально объявлена Национальным днем демократии, который ежегодно напоминает о значимости свободы и гражданских прав.
- День независимости в Гамбии. 18 февраля в Гамбии празднуют День независимости — главный государственный праздник, знаменующий освобождение страны от британского колониального правления. До 1965 года Гамбия оставалась частью Британской империи, после длительных переговоров с метрополией и активной политической борьбы 18 февраля 1965 года Гамбия официально получила статус независимого государства в составе Содружества наций. Первым премьер-министром страны стал Давид Джавара, который позже возглавил республику в качестве президента.
Церковные праздники 18 февраля
- Празднование иконы Божией Матери «Взыскание погибших»
18 февраля православная церковь чтит икону Божией Матери «Взыскание погибших». Считается, что эта икона помогает тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, потерял надежду или сбился с пути. Многие верующие обращаются к ней с молитвами о спасении и наставлении на праведный путь.
- День памяти мученицы Агафии
Святая Агафия (а латинской традиции — Агата), жившая в III веке на Сицилии, пострадала за христианскую веру во время гонений императора Деция. Она была известна своей красотой, но с юности решила посвятить себя Богу. По легенде, Агафию пытался соблазнить наместник римского императора, но не сумел. Девушку подвергли жестоким мучениям, а затем казнили.
- День памяти святителя Феодосия Черниговского
Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский, жил в XVII веке и был известен своей духовной мудростью и подвижнической жизнью. После его смерти многие верующие рассказывали о чудесах, происходивших после молитв нему. 18 февраля церковь отмечает день его памяти, вспоминая его труды и духовное наследие.
Народные приметы 18 февраля
- Агафья Коровница и Голодуха
На Руси в народной традиции день памяти святой Агафии получил название Агафья Коровница, так как ее считали покровительницей скота. В этот день хозяйки пекли специальные обереги-хлебцы для защиты животных от мора и болезней. Также 18 февраля называли Голодухой, потому что в неурожайные годы примерно к этому времени заканчивалось сено для корма скота.
- Приметы
Если в этот день шел снег, это предвещало дождливое лето.
Ясная погода сулила хороший урожай.
Какие исторические события произошли 18 февраля
- 1911 — состоялся первый в истории почтовый авиарейс. Пилот Анри Пеке доставил письма и открытки из индийского Аллахабада в Нейни, на расстояние 13 км.
- 1921 — восстание против Советской власти в Армении, в результате которого власть перешла к временному правительству.
- 1948 — установлены дипломатические отношения между СССР и Бирманским Союзом (Мьянмой).
- 1979 — в пустыне Сахара выпал снег.
- 1986 — Борис Ельцин избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.
- 1991 — боевики Временной ИРА ранним утром взорвали бомбы на лондонских вокзалах Виктория и Паддингтон.
- 2001 — арестован агент ФБР Роберт Ханссен, приговоренный затем к пожизненному заключению за работу на советскую и российскую разведку.
Дни рождения и юбилеи 18 февраля
- 1516 — родилась Мария I Тюдор, королева Англии с 1553 года, известная своей попыткой восстановить католицизм в стране.
- 1626 — родился Франческо Реди, итальянский врач и натуралист, опровергший теорию самозарождения жизни.
- 1780 — родился Алексей Венецианов, русский живописец, известный работами, изображающими крестьянский быт.
- 1895 — родился Семен Тимошенко, маршал Советского Союза, дважды Герой СССР.
- 1898 — родился Энцо Феррари, итальянский конструктор, автопроизводитель, основатель легендарной компании Ferrari.
- 1935 — родился Геннадий Гладков, советский и российский композитор, автор музыки к мультфильмам «Бременские музыканты», «Голубой щенок», «38 попугаев».
Кто отмечает день рождения
- 92 года исполняется Йоко Оно, японской художнице, певице, вдове Джона Леннона.
- 71 год исполняется Джону Траволте, американскому актеру, лауреату премий «Золотой глобус» и «Эмми».
- 60 лет исполняется Доктору Дре, американскому рэперу и продюсеру, одному из овновоположников современного хип-хопа.
- 58 лет исполняется Роберто Баджо, итальянскому футболисту, обладателю «Золотого мяча».
- 51 год исполняется Евгению Кафельникову, российскому теннисисту, олимпийскому чемпиону (2000) и первой ракетке мира (1999).
- 44 года исполняется Андрею Кириленко, российскому баскетболисту, чемпиону Европы (2007).