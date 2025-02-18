18 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

18 февраля в России отмечают День транспортной полиции и неофициальный праздник в честь одного из главных блюд национальной кухни. В мире вспоминают об открытии Плутона, а православная церковь чтит икону Божией Матери «Взыскание погибших». Какие еще праздники выпадают на 15 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 18 февраля

День транспортной полиции в России

18 февраля в России отмечается День органов внутренних дел на транспорте. Этот профессиональный праздник был установлен приказом министра внутренних дел РФ №81 от 8 февраля 2018 года. Дата выбрана в честь подписания 18 февраля 1919 года декрета ВЦИК «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны», который положил начало созданию специализированных подразделений по обеспечению правопорядка на транспорте. Сотрудники этого подразделения играют ключевую роль в обеспечении безопасности пассажиров и грузоперевозок на железнодорожном, водном и воздушном транспорте.

День продовольственной и вещевой службы ВС РФ

Ежегодно 18 февраля в России отмечается День продовольственной и вещевой службы Вооруженных Сил. История этого праздника берет начало в Петровскую эпоху: 18 февраля 1700 года Петр I учредил должность генерал-провианта, ответственного за заготовку и распределение продовольствия для армии, в частности — хлебных запасов. Сегодня продовольственная и вещевая служба обеспечивает военнослужащих всем необходимым для несения службы, включая питание, обмундирование и снаряжение.

close Алексей Мальгавкою/РИА Новости

День пельменей

18 февраля в России отмечается День пельменей — неофициальный праздник в честь одного из самых популярных блюд национальной кухни. Впервые его отметили в 2015 году в Ижевске, где считают, что Удмуртия — родина пельменей. По этой версии, именно из Удмуртии блюдо попало в Сибирь, где отлично прижилось и, вписавшись в местную кухню, начало распространяться под названием «сибирские пельмени». Отследить все пути и однозначно указать, где именно начали делать первые пельмени, довольно сложно. Как бы то ни было, традиция их лепки сегодня объединяет семьи и поколения по всей России, а День пельменя — отличный повод приготовить и отведать вкусное и сытное блюдо.

День батарейки

Международный День батарейки отмечается 18 февраля в честь дня рождения итальянского ученого Алессандро Вольта, родившегося в этот день в 1745 году. В честь него назвали единицу измерения электрического напряжения — вольт. Его открытия легли в основу современных батарей и аккумуляторов. В 1800 году ученый продемонстрировал возможность преобразования химической энергии в электрическую, погрузив в кислотный раствор пластины из разных металлов — меди и цинка. Сегодня батарейки используются повсеместно, обеспечивая энергией множество портативных устройств, от часов до медицинского оборудования.

День Плутона

18 февраля отмечается День Плутона — карликовой планеты, открытой американским астрономом Клайдом Томбо в 1930 году. Первоначально считавшийся девятой планетой Солнечной системы, Плутон утратил этот статус в 2006 году. Тогда Международный астрономический союз переквалифицировал его в разряд карликовых планет из-за несоответствия новому определению. Интерес к Плутону остается высоким, особенно после миссии New Horizons в 2015 году, которая передала детализированные снимки его поверхности и расширила представления о поясе Койпера.

День, когда все понятно без слов

18 февраля также известен как День, когда все понятно без слов. Этот праздник подчеркивает значимость невербального общения, жестов и мимики в нашей жизни. В этот день люди обращают внимание на силу взглядов, улыбок и других невербальных сигналов, способных передать эмоции и мысли без слов.

Какие праздники отмечают 18 февраля в других странах

День дипломатических работников в Туркмении. В Туркмении 18 февраля отмечается День дипломатических работников. Этот профессиональный праздник посвящен сотрудникам внешнеполитического ведомства, которые представляют интересы страны на международной арене, способствуют укреплению международных связей и защищают права граждан за рубежом.

День демократии в Непале. 18 февраля в Непале отмечается День демократии — национальный праздник, символизирующий начало новой эпохи в истории страны. Он связан с падением династии Рана и возвращением на трон короля Трибхувана. 18 февраля 1951 года монарх вернулся в Непал, восстановив свою власть и положив конец многолетнему господству рода Рана. В честь этого события дата была официально объявлена Национальным днем демократии, который ежегодно напоминает о значимости свободы и гражданских прав.

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День независимости в Гамбии. 18 февраля в Гамбии празднуют День независимости — главный государственный праздник, знаменующий освобождение страны от британского колониального правления. До 1965 года Гамбия оставалась частью Британской империи, после длительных переговоров с метрополией и активной политической борьбы 18 февраля 1965 года Гамбия официально получила статус независимого государства в составе Содружества наций. Первым премьер-министром страны стал Давид Джавара, который позже возглавил республику в качестве президента.

Церковные праздники 18 февраля

Празднование иконы Божией Матери «Взыскание погибших»

18 февраля православная церковь чтит икону Божией Матери «Взыскание погибших». Считается, что эта икона помогает тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, потерял надежду или сбился с пути. Многие верующие обращаются к ней с молитвами о спасении и наставлении на праведный путь.

close Рамиль Ситдиков/РИА Новости

День памяти мученицы Агафии

Святая Агафия (а латинской традиции — Агата), жившая в III веке на Сицилии, пострадала за христианскую веру во время гонений императора Деция. Она была известна своей красотой, но с юности решила посвятить себя Богу. По легенде, Агафию пытался соблазнить наместник римского императора, но не сумел. Девушку подвергли жестоким мучениям, а затем казнили.

День памяти святителя Феодосия Черниговского

Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский, жил в XVII веке и был известен своей духовной мудростью и подвижнической жизнью. После его смерти многие верующие рассказывали о чудесах, происходивших после молитв нему. 18 февраля церковь отмечает день его памяти, вспоминая его труды и духовное наследие.

Народные приметы 18 февраля

Агафья Коровница и Голодуха

На Руси в народной традиции день памяти святой Агафии получил название Агафья Коровница, так как ее считали покровительницей скота. В этот день хозяйки пекли специальные обереги-хлебцы для защиты животных от мора и болезней. Также 18 февраля называли Голодухой, потому что в неурожайные годы примерно к этому времени заканчивалось сено для корма скота.

Приметы

Если в этот день шел снег, это предвещало дождливое лето.

Ясная погода сулила хороший урожай.

Какие исторические события произошли 18 февраля

1911 — состоялся первый в истории почтовый авиарейс. Пилот Анри Пеке доставил письма и открытки из индийского Аллахабада в Нейни, на расстояние 13 км.

1921 — восстание против Советской власти в Армении, в результате которого власть перешла к временному правительству.

1948 — установлены дипломатические отношения между СССР и Бирманским Союзом (Мьянмой).

1979 — в пустыне Сахара выпал снег.

1986 — Борис Ельцин избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.

1991 — боевики Временной ИРА ранним утром взорвали бомбы на лондонских вокзалах Виктория и Паддингтон.

2001 — арестован агент ФБР Роберт Ханссен, приговоренный затем к пожизненному заключению за работу на советскую и российскую разведку.

Дни рождения и юбилеи 18 февраля

1516 — родилась Мария I Тюдор, королева Англии с 1553 года, известная своей попыткой восстановить католицизм в стране.

1626 — родился Франческо Реди, итальянский врач и натуралист, опровергший теорию самозарождения жизни.

1780 — родился Алексей Венецианов, русский живописец, известный работами, изображающими крестьянский быт.

1895 — родился Семен Тимошенко, маршал Советского Союза, дважды Герой СССР.

1898 — родился Энцо Феррари, итальянский конструктор, автопроизводитель, основатель легендарной компании Ferrari.

1935 — родился Геннадий Гладков, советский и российский композитор, автор музыки к мультфильмам «Бременские музыканты», «Голубой щенок», «38 попугаев».

Кто отмечает день рождения

92 года исполняется Йоко Оно, японской художнице, певице, вдове Джона Леннона.

71 год исполняется Джону Траволте, американскому актеру, лауреату премий «Золотой глобус» и «Эмми».

60 лет исполняется Доктору Дре, американскому рэперу и продюсеру, одному из овновоположников современного хип-хопа.

58 лет исполняется Роберто Баджо, итальянскому футболисту, обладателю «Золотого мяча».

51 год исполняется Евгению Кафельникову, российскому теннисисту, олимпийскому чемпиону (2000) и первой ракетке мира (1999).