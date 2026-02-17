Россиянка искусала и избила дочь из-за разбитой кружки

В Новосибирске мать два года истязала дочь

В Новосибирске суд приговорил местную жительницу к 3,5 годам колонии за истязание собственной дочери на протяжении двух лет. Об этом сообщает kp.ru.

О происходящем в семье стало известно в октябре 2024 года, когда 14-летняя девочка прибежала к бабушке с синяками и ссадинами и рассказала о том, что мать ее бьет. Пожилая женщина отвезла внучку в травмпункт и обратилась в полицию.

Выяснилось, что избиения продолжались с июля 2022 года. Мать била девочку руками и кусала. Школьница скрывала следы побоев под одеждой, учителям ничего не говорила. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, в суде женщина вину не признала, утверждала, что свекровь ее оговорила.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Бабушка оформила временную опеку над внучкой и намерена добиваться лишения матери родительских прав.

Ранее в Брянской области сельчанка избивала своих детей и ударила мужа ножом в живот.