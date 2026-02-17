Размер шрифта
К границе Украины срочно прилетел воздушный госпиталь

Рожин: воздушный госпиталь прибыл на пункт эвакуации иностранных наемников ВСУ
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

В польский город Жешув, известный как ключевой логистический центр для переброски и эвакуации иностранных наемников, воюющих на стороне украинской армии, прибыл медицинский самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпании SAS. На этот факт обратил внимание российский военный обозреватель Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По мнению военного блогера, появление воздушного госпиталя в данном районе может служить косвенным свидетельством успешного удара, нанесенного российскими войсками по позициям противника.

По данным сервиса Flightradar24, самолет, оборудованный 18 больничными койками, действительно прибыл в Жешув из Осло, Норвегия. Информация на сайте авиакомпании SAS подтверждает, что данный лайнер используется в рамках миссии на Украине. У SAS заключено долгосрочное соглашение с Вооруженными силами Норвегии о предоставлении санитарного авиатранспорта в «кризисных ситуациях».

До этого диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ, состоявшая из американских, британских и польских наемников, была уничтожена в зоне спецоперации на второй линии обороны.

Ранее российские войска нанесли удары по 148 районам, где располагались украинские военные и иностранные наемники.
 
